В Таганский суд Москвы поступило ходатайство об аресте рэпера Эллея

https://static.news.ru/photo/53db5d0e-fd94-11ea-9b63-fa163e074e61_660.jpg Автомобиль Infiniti певца Эльмина Гулиева Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

В Таганский районный суд города Москвы поступило ходатайство следствия об избрании Эльмину Гулиеву, известному как рэпер Эллей, меры пресечения в виде заключения под стражу.

Соответствующую информацию представил РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу суда.

ДТП случилось в центре Москвы 21 сентября, Infiniti рэпера столкнулся с Mersedes, от удара элитную иномарку Эллея отбросило в сторону, она сбила пешеходов и протаранила здание. В результате аварии одна из пострадавших лишилась стопы.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Гулиеву грозит до двух лет тюрьмы.

Ранее NEWS.ru писал, что Эллей задержан в рамках расследования ДТП. Исполнитель помещён в ИВС.