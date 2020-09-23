В Таганский суд Москвы поступило ходатайство об аресте рэпера Эллея

В Таганский районный суд города Москвы поступило ходатайство следствия об избрании Эльмину Гулиеву, известному как рэпер Эллей, меры пресечения в виде заключения под стражу.
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ДТП случилось в центре Москвы 21 сентября, Infiniti рэпера столкнулся с Mersedes, от удара элитную иномарку Эллея отбросило в сторону, она сбила пешеходов и протаранила здание. В результате аварии одна из пострадавших лишилась стопы.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Гулиеву грозит до двух лет тюрьмы.
Ранее NEWS.ru писал, что Эллей задержан в рамках расследования ДТП. Исполнитель помещён в ИВС.
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