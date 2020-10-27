В Таганроге семь детей отравились неизвестным газом в школе

https://static.news.ru/photo/30a57e7e-18d7-11eb-9c63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отравление неизвестным газом диагностировали медики у семерых учащихся одной из школ Таганрога. По предварительной версии, дети могли пострадать после распыления баллончика.

Инцидент произошёл 26 октября в школе после урока физкультуры. Восьмиклассники зашли в раздевалку и почувствовали странный резкий запах, после чего у них начали слезиться глаза, появилось жжение слизистых оболочек и кашель. Дети обратились в медпункт, откуда их госпитализировали в МБУЗ ДГБ г. Таганрога, где им диагностировали отравление неизвестным газом, сообщает СУ СК по региону.

Сейчас школьники чувствуют себя удовлетворительно и отправлены домой.

Следсвенные органы провели осмотры мест происшествия — мужской и женской раздевалок, в ходе которых изъяты образцы воздуха для химической судебной экспертизы. Также проводятся необходимые проверочные мероприятия, в ходе которых опрашиваются учащиеся, их родители, коллектив школы, медработники.

По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение.

Как писал NEWS.ru ранее, в Кабардино-Балкарии семья из четырёх человек насмерть отравилась угарным газом. Инцидент произошёл в многоквартирном доме в городе Прохладный.