https://static.news.ru/photo/66e3f288-3acd-11ea-9ff2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Таганроге неизвестные открыли стрельбу по прохожим с балкона студенческого общежития. Инцидент произошёл в самом центре города.

Студенты развлекаются с автоматическим оружием на восьмом этаже общежития. Одиночными выстрелами и очередями делают выстрелы в стороны жилых домов, наводят прицел на прохожих и движущиеся автомобили, — объяснил происходящее свидетель стрельбы Олег Фетисов.

Мужчина обратился в службы мгновенного реагирования, однако, по его словам, полиция перезвонила ему только через полчаса. Он написал заявление с просьбой провести проверку по факту инцидента. Позже блогер пожаловался в Сети на плохую работу службы безопасности в городе, передаёт ruffnews.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что на Варшавском шоссе в Москве между водителями такси и иномарки произошёл конфликт. В результате скандала владелец зарубежного транспортного средства вышел из себя и открыл стрельбу. Сначала мужчина достал травматический пистолет и выстрелил в асфальт. Пуля срикошетила в сторону таксиста. В общей сложности водитель выстрелил в сторону оппонента пять раз.