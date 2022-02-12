В Свердловской области мужчина убил жену и стрелял по людям из окна дома

В Свердловской области в городе Среднеуральск мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома, сообщает Telegram-канал Lenta.ru. По неподтверждённым данным, мужчина сильно пьян и застрелил свою жену. На место происшествия уже приехала полиция и оцепила двор. О других пострадавших не сообщается.

В Свердловской области мужчина открыл стрельбу по людям из окна жилого дома. По некоторой информации, он пьян и уже убил свою жену, — сообщает Lenta.ru.

13 февраля сотрудники полиции в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который устроил стрельбу из салона автомобиля. Оружие он направлял на своего соседа. Инцидент произошёл в Кировском районе Северной столицы. У злоумышленника изъяли пистолет. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Его судили за кражу.