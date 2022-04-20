ФСБ разгромила террористическую ячейку в Свердловской области

Сотрудники ФСБ выявили и ликвидировали законспирированную ячейку международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (признана в России террористической, деятельность запрещена). Её участники занимались вербовкой в свои ряды местных мусульман и трудовых мигрантов, сообщает РИА Новости.

В состав ячейки входили пять человек из стран Центральной Азии. По указанию из-за рубежа они занимались пропагандой идеологии организации и завлекали в её ряды новых членов.

В ходе обысков у вербовщиков обнаружили запрещённые пропагандистские материалы, электронные носители и средства связи, которые они использовали в своей деятельности. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Калужской области задержали четверых членов ячейки группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Один из них намеревался совершить теракт на местных военных объектах. У задержанных изъяли компоненты самодельного взрывного устройство и руководство по его изготовлению.