В Свердловской области 9-летний ребёнок погиб от удара током
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
21:55, 24 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Свердловской области девятилетний мальчик умер после удара током на улице. Об этом СМИ сообщил старший помощник руководителя СК по региону Александр Шульга.
Инцидент произошёл в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил. Мальчик получил удар током возле крыльца магазина.
Следственным комитетом по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», — сказал Шульга, чьи слова приводит РИА Новости.
В настоящее время в рамках уголовного дела идёт опрос свидетелей, назначена медицинская экспертиза для установления точной причины смерти.
Также проверку по факту инцидента организовала прокуратура Тагилстроевского района города. По данным ведомства, женщина вместе с девятилетним сыном в субботу около полуночи гуляла по улице. Ребёнок попросил у матери воды. Они вместе зашли в магазин, там мальчик сообщил, что ему жарко, и попросился на улицу. На крыльце магазина его и ударило током.
Свидетели говорят, что ребёнок задел антивандальную решётку внешнего блока кондиционера, после чего получил удар током. Прибывшим по вызову медикам не удалось спасти пострадавшего.
Ранее сообщалось, что в Ярославле девушка погибла на железнодорожном мосту во время селфи.