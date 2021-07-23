В Свердловской области 9-летний ребёнок погиб от удара током

В Свердловской области девятилетний мальчик умер после удара током на улице. Об этом СМИ сообщил старший помощник руководителя СК по региону Александр Шульга.

Инцидент произошёл в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил. Мальчик получил удар током возле крыльца магазина.

Следственным комитетом по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», — сказал Шульга, чьи слова приводит РИА Новости.

В настоящее время в рамках уголовного дела идёт опрос свидетелей, назначена медицинская экспертиза для установления точной причины смерти.

Также проверку по факту инцидента организовала прокуратура Тагилстроевского района города. По данным ведомства, женщина вместе с девятилетним сыном в субботу около полуночи гуляла по улице. Ребёнок попросил у матери воды. Они вместе зашли в магазин, там мальчик сообщил, что ему жарко, и попросился на улицу. На крыльце магазина его и ударило током.

Свидетели говорят, что ребёнок задел антивандальную решётку внешнего блока кондиционера, после чего получил удар током. Прибывшим по вызову медикам не удалось спасти пострадавшего.

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