Во Фрунзенском районном суде Петербурга нашли тело обвиняемого в изнасиловании. Им был 40-летний уроженец Узбекистана.
23 декабря состоялось заседание о продлении меры пресечения. Подозреваемого оставили под стражей, после чего поместили в специальное помещение.
Вскоре сотрудники ФСИН нашли его всего в крови с множественными ранениями на предплечьях и шее. Как
Ранее NEWS.ru сообщал, что солдат-срочник в карауле покончил с собой на железнодорожной станции Иркутск-Сортировочный. Военнослужащему было 20 лет.
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