https://static.news.ru/photo/daebf2b2-264a-11ea-b2d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во Фрунзенском районном суде Петербурга нашли тело обвиняемого в изнасиловании. Им был 40-летний уроженец Узбекистана.

23 декабря состоялось заседание о продлении меры пресечения. Подозреваемого оставили под стражей, после чего поместили в специальное помещение.

Вскоре сотрудники ФСИН нашли его всего в крови с множественными ранениями на предплечьях и шее. Как сообщают «Невские новости», он был ещё жив. На место вызвали медиков, но спасти подозреваемого не удалось.

Ранее NEWS.ru сообщал, что солдат-срочник в карауле покончил с собой на железнодорожной станции Иркутск-Сортировочный. Военнослужащему было 20 лет.