Число жертв взрыва газа в Ступине возросло до трёх человек

Сотрудники Мособлпожспаса у жилого дома в Ступино, в котором произошел взрыв бытового газа.

Кинологическая служба обнаружила тело еще одной женщины под завалами дома в подмосковном Ступино, где сегодня утром произошел взрыв бытового газа, сообщает Telegram-канал 112. Ранее было известно только о двух жертвах ЧП и семи пострадавших.

В настоящее время спасатели продолжают разбор обломков — под завалами могут находиться люди. Известно, что после взрыва пропали двое детей.

Владельцев уцелевших квартир не пускают в дом. Специалисты должны проверить, насколько безопасно находится в здании. Для этого спасатели проведут работы с диагностическим комплексом «Струна»

Ранее в Ступине в 5:45 утра произошёл взрыв бытового газа, из-за чего пятый и четвертый этаж были разрушены, а третий — повреждён. Местные жители рассказали, что взрывная волна была серьёзной. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что восстановление дома может занять от шести до восьми месяцев.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по ст. 238 ч. 3 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В офисе управляющей газовой компании проводятся следственные мероприятия.

Ранее взрыв газа прогремел в пятиэтажном доме в Нижнем Новгороде на проспекте Ленина. По словам очевидцев, проживающий в доме мужчина самостоятельно пытался установить у себя на кухне плиту, однако он действовал неаккуратно, что и привело к ЧП.