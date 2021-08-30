В строящемся жилом комплексе в Москве рухнул потолок

В строящемся жилом комплексе в одном из домов на Автозаводской улице в Москве рухнул потолок в подъезде. Во время ЧП никто не пострадал. Об этом пишет «360», ссылаясь на источник в экстренных службах.
Известно, что перекрытие провалилось на всей площади лифтовой площадки, которая находится на первом этаже. Информации о причине произошедшего пока нет.
Ранее в этом же жилищном комплексе произошёл пожар. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Известно, что горел битум.
Также часть потолка обрушилась на учеников в одной из школ Армавира. Это произошло утром 20 апреля во время урока, когда в классе находились дети. Пострадали трое второклассников.