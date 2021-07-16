В столкновении пяти машин на Кутузовском проспекте в Москве погиб человек

Минимум пять автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, в результате ДТП погиб один человек. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

Инцидент произошёл у дома № 76. Погибшим оказался предполагаемый виновник столкновения. По предварительным данным, водитель выехал на встречную полосу, не исключается, что он уснул за рулём.

Информации о других пострадавших пока нет. После ДТП автоинспекторы перекрыли одну полосу в центр и четыре полосы в область.

Ранее стало известно, что семь автомобилей, включая такси, столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве 7 июня. Среди предполагаемых причин произошедшего рассматривается версия о резком торможении одного из автомобилей. Не исключено, что водитель сознательно не соблюдал дистанцию от едущего впереди транспортного средства.