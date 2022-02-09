В столице задержали подполковника полиции за посредничество при взятке

В Москве задержали заместителя начальника ОМВД по району Раменское, который подозревается в посредничестве при даче взятки на сумму более 17 млн рублей. Взятка предлагалась за прекращение уголовного преследования руководства инвестиционно-строительной компании «ИСК Запад», сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным канала, к подполковнику полиции в феврале 2021 года обратился глава компании и рассказал об уголовном преследовании. Подполковник пообещал урегулировать этот вопрос и получил более 17 млн рублей, которые передал коллегам из подмосковного Одинцово, чтобы делу не был дан ход.

После этого руководитель «ИСК Запад» передумал давать взятку и признался в содеянном. Подполковника задержали, против него возбуждено уголовное дело. Факт передачи взятки подтвердили в столичном управлении МВД.

Ранее Савёловский райсуд Москвы приговорил полковника МВД в отставке Бориса Гуменюка к четырём годам колонии за получение взятки в 10 млн рублей от предпринимательницы. В 2020 году экс-правоохранитель пообещал ей решить проблемы с прокуратурой и Следственным комитетом из-за уголовного дела о неуплате налогов. При этом Гуменюк после задержания дал признательные показания и пошёл на сотрудничество со следствием, и при вынесении приговора ему сохранили звание и не стали штрафовать.