В столице у безработного похитили 2,5 млн рублей

https://static.news.ru/photo/4d64c95e-d7e4-11ea-92a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-служба столичного ГУ МВД России сообщила о похищении у безработного москвича 2 млн 650 тысяч рублей. На мужчину напали двое неизвестных на северо-западе столицы.

По данным правоохранительных органов, пострадавшего сбили садовой тележкой, а затем начали угрожать ему электрошокером. Нападавшим удалось похитить сумку с деньгами.

5 августа в ОМВД обратился неработающий мужчина и заявил, что по адресу: улица Сходненский тупик, дом 4, двое неизвестных садовой металлической тележкой сбили его с ног, и угрожая электрошокером, открыто похитили его сумку с денежными средствами в сумме 2 млн 650 тысяч рублей, — цитирует сообщение ТАСС.

Заявитель не стал обращаться за медицинской помощью. По факту преступления было возбуждено уголовное дело. На данный момент полиция устанавливает остальные детали происшествия.

Ранее NEWS.ru писал, что неизвестные отобрали у безработного в Москве 3,5 миллиона рублей.