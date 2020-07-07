В Ставропольском крае на заводе минеральных вод горят склады

https://static.news.ru/photo/50284ea0-c122-11ea-92ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: 26.mchs.gov.ru

Пожар площадью 2 850 кв. м возник на территории завода розлива минеральной воды в Ставропольском крае.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Отмечается, что в 14.47 мск поступило сообщение о пожаре на территории завода розлива минеральной воды «Октябрь А» в муниципальном районе Предгорный на 32-м километре Черкесского шоссе.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение двух складов, по предварительной информации, на общей площади 2850 квадратных метров, — цитирует агентство сообщение.

В ведомстве добавили, что пожару присвоен второй номер сложности. При этом погибших и пострадавших не обнаружено. К тушению пожара привлечено 43 человека и 16 единиц техники.

Как писал NEWS.ru, полигон бытовых отходов загорелся в Дагестане. Площадь пожара составила 400 кв. м. Инцидент произошёл в Карабудахкентском районе около села Агач-аул, сообщили в местном МЧС. Угрозы распространения огня на населённые пункты нет.