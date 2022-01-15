В Ставрополе ввели режим ЧС из-за урагана

В Ставрополе местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильного урагана, обрушившегося на город. Сильный ветер повредил кровли домов и нарушил энергоснабжение в регионе. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров в своём Instagram-аккаунте.

С 10:00 сегодняшнего дня здесь объявлен режим чрезвычайной ситуации, чтобы можно было оперативно задействовать краевые резервные фонды для помощи людям, — написал он.

На текущий день оценка последствий разгула стихии продолжается. Перед Министерством ЖКХ и главами пострадавших районов были поставлены задачи по скорейшему восстановлению электроснабжения из-за низкой температуры на улице.

Краевые резервы кровельных материалов, стекла достаточны. При необходимости будем пополнять. Безусловно, необходимо максимально быстро восстановить подачу энергии, где этого ещё не произошло, — добавил Владимиров.

Ранее главная городская ёлка перед входом в парк имени Горького упала из-за сильного ветра в Ростове-на-Дону. Ель была установлена в центре города в преддверии Нового года, её высота — 24 метра.