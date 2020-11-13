В Ставрополе произошёл пожар в многоквартирном доме

https://static.news.ru/photo/8c39e2b8-2744-11eb-b4eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС России по Ставропольскому краю

Двое человек пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Ставрополе. Ещё 200 были эвакуировали.

Дом одноподъездный, шестиэтажный, негазифицированный. Горят два жилых помещения на первом этаже общей площадью 70 кв. м, — цитирует ТАСС пресс-службу регионального главка МЧС.

Первоначально сообщалось об эвакуации 40 человек, но позже эта цифра выросла до 200. В пресс-службе добавили, что пожарные ликвидировали открытое горение.

По предварительным данным, причиной пожара мог стать взрыв газа в баллоне. Об этом сообщил источник в экстренных службах города. В администрации города добавили, что причина хлопка, произошедшего в одной из квартир, уточняется специалистами.

Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту пожара в двухэтажном доме с мансардой в Железнодорожном районе Самары. В огне погибли четыре человека, ещё пятеро пострадали. Как передавал NEWS.ru, здание могло загореться из-за неисправной проводки.