Сотрудники ФСБ предотвратили в Ставропольском крае теракт на объекте транспорта. Его подготовкой занимался сторонник группировки «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), он задержан, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Вскрыта и пресечена деятельность сторонника запрещённой в России международной террористической организации «Исламское государство», планировавшего по указанию зарубежных эмиссаров совершение теракта на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона, — цитирует агентство сообщение ведомства.

У задержанного изъяли взрывчатку и поражающие элементы, которые он приобрёл для изготовления самодельной бомбы. В ФСБ добавили, что в ходе следственных действий подозреваемый дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ «Приготовление к террористическому акту».

Ранее сообщалось, что силовики пресекли теракт на железной дороге в Крыму. Его подготовкой также занимался сторонник ИГ. По данным ФСБ, он действовал по указанию главарей крымско-татарского исламского добровольческого батальона «Крым», который принимает участие в боевых действиях на Украине на стороне киевского режима.