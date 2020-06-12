В Старом Осколе школьница пыталась спасти тонущую мать и погибла

11-летняя девочка погибла на глазах у своей младшей сестры, пытаясь спасти тонущую мать. Инцидент произошёл в Старом Осколе 11 июня.
Женщина вместе со своим бывшим возлюбленным, его приятелем и двумя своими дочерьми восьми и 11 лет отправились на пляж. Двое мужчин несколько часов пили алкоголь. Затем бывший возлюбленный предложил женщине научиться плавать. Он зашёл вместе с ней в воду и стал нырять вместе с женщиной.
Старшей дочь женщины увидела, что мать захлёбывается. Она доплыла до неё, схватила за шею и попыталась вытащить из воды. В этот момент бывший сожитель вместе с женщиной снова нырнул под воду и утянул за собой девочку. Затем взрослые вылезли из воды, а пропажу ребёнка не обнаружили. Только восьмилетняя сестра заметила, как над водой снова появляется, а затем пропадает голова девочки.
Как
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