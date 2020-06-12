В Старом Осколе школьница пыталась спасти тонущую мать и погибла

https://static.news.ru/photo/6a783bba-acca-11ea-ade7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

11-летняя девочка погибла на глазах у своей младшей сестры, пытаясь спасти тонущую мать. Инцидент произошёл в Старом Осколе 11 июня.

Женщина вместе со своим бывшим возлюбленным, его приятелем и двумя своими дочерьми восьми и 11 лет отправились на пляж. Двое мужчин несколько часов пили алкоголь. Затем бывший возлюбленный предложил женщине научиться плавать. Он зашёл вместе с ней в воду и стал нырять вместе с женщиной.

Старшей дочь женщины увидела, что мать захлёбывается. Она доплыла до неё, схватила за шею и попыталась вытащить из воды. В этот момент бывший сожитель вместе с женщиной снова нырнул под воду и утянул за собой девочку. Затем взрослые вылезли из воды, а пропажу ребёнка не обнаружили. Только восьмилетняя сестра заметила, как над водой снова появляется, а затем пропадает голова девочки.

Как пишет Life, женщина обнаружила пропажу дочери через некоторое время и обратилась к спасателям. Водолазы обнаружили девочку, но медики не смогли её спасти. На мужчину завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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