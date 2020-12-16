В США террорист пытался повторить теракт 11 сентября

Американские прокуроры обвинили уроженца Кении в планировании нападения 11 сентября на небоскрёб в Соединённых Штатах.
Согласно обнародованным данным, подозреваемый Чоло Абди Абдулла, являющийся членом сомалийской террористической группировки, в 2016 году прошёл обучение в лётной школе на Филиппинах, а также сдал тесты, необходимые для получения лицензии пилота.
Мужчина узнавал о недостатках в системе безопасности аэропорта и готовился к захвату гражданского самолёта для совершения теракта, передаёт The New York Times.
Издание уточняет, что подозреваемый изучал самое высокое здание в крупном американском городе и пытался получить визу. В каком именно населённом пункте и на какое сооружение планировалось нападение, неизвестно.
В прошлом году Абдулла был арестован филиппинскими властями. В настоящее время он этапирован в Нью-Йорк, где ему вынесут приговор в федеральном суде Манхэттена 16 декабря.