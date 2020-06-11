В США расследуют гибель ещё одного афроамериканца от удушья при задержании

https://static.news.ru/photo/6382d5e4-ac44-11ea-a974-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/Global Look Press

Расследование гибели 33-летнего афроамериканца Мануэля Эллиса начато в штате Вашингтон.

Как следует из материалов дела, Эллис был задержан, когда пытался вскрыть чужой автомобиль, а при задержании оказал сопротивление полицейским. Те, в свою очередь, применили против него удушающий приём, передаёт Fox23 News.

На видеозаписи, которая имеется в распоряжении телеканала, отчётливо слышно, как задержанный несколько раз говорит, что не может дышать. Судмедэкспертиза показала, что смерть Эллиса произошла вследствие остановки дыхания, но повлиять на это могли как сердечные заболевания, так и интоксикация наркотическим стимулирующим веществом.

Четверо полицейских, осуществлявших задержание, временно отстранены от службы. Власти штата обещают, что расследование смерти Эллиса будет независимым и беспристрастным.

Уточняется, что задержание происходило в марте 2020 года, до гибели Джорджа Флойда, спровоцировавшей в стране массовые протесты.

Как писал NEWS.ru ранее, профсоюз сотрудников органов внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленобласти направил официальное письмо со словами поддержки в общественный центр департамента полиции Нью-Йорка. Как сообщил председатель профсоюза Юрий Корчак порталу «Невские новости», решение было принято после того, как председатель профсоюзов полицейских города Нью-Йорка выступил с эмоциональной речью о том, что полицейских не поддерживают, принижают, поливают их грязью.