В США из-за снежной бури отменили 2,8 тысяч авиарейсов

В США в воскресенье, 16 января, были отменены без малого три тысячи авиарейсов, причиной коллапса стала обрушившаяся на Восточное побережье снежная буря, сообщила телекомпания CNN. В районах, попавших под удар стихии, проживают около 74 миллионов человек.

Авиалинии уже отменили 2,8 тысячи рейсов в воскресенье на фоне мощной зимней бури <...>, которая должна обрушиться на Восточное побережье в праздничные выходные, — передаёт CNN.

Буря, которая представляет собой комбинацию из дождя, снега, порывистого ветра и наледи, двигается со стороны юго-восточных штатов в направлении севера. Так, в американской столице Вашингтоне и его окрестностях сообщается о сильном снегопаде.

Непогода стала причиной обесточивания жилых объектов и инфраструктуры, на данный момент речь идёт о 200 тысячах потребителей, такие данные приводит мониторинговый интернет-ресурс www.poweroutage.us.

Также местные СМИ сообщают о перекрытии отдельных участков шоссе I-95, расположенного на территории нескольких штатов — от Флориды до канадской границы.

Ранее в Ставрополе местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильного урагана, обрушившегося на город. Сильный ветер повредил кровли домов и нарушил энергоснабжение в регионе.