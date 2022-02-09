В Сочи жильцов 7-этажки заблокировал в строении оползень

В Сочи сошёл огромный оползень на семиэтажный дом, в результате чего жильцы одного из подъездов оказались запертыми в своих квартирах. Грязевая масса заблокировала вход в здание, сообщил телеканал РЕН-ТВ. Сотрудники экстренных служб проводят работы по ликвидации последствий ЧП, жертв и пострадавших не обнаружено. Причиной происшествия стали сильные осадки.

Инцидент произошёл около строения 194/16 по улице Пластунской. В результате него никто не пострадал, однако удар стихии нанёс серьёзный ущерб имуществу. Грязевая масса заблокировала подъезд, завалив вход в здание.

На месте инцидента введён режим чрезвычайной ситуации, службы спасения расчищают завалы. Рассматривается вариант временного расселения жильцов. По информации, полученной в администрации курорта, в этом районе ранее проводились работы по укреплению склона, но в связи с обильными осадками, которые идут всю неделю в Краснодарском крае, он, напитавшись влагой, опять начал смещаться.

Сейчас на месте происшествия дежурят спасатели.

Также сообщалось, что оползень разрушил дорогу к одному из популярных мест у отдыхающих — знаменитым Ореховским водопадам, которые признаны памятником природы национального значения. Её завалило камнями, путь попробовал расчистить трактор, однако технику повредили булыжники.

Ранее стало известно, что около тысячи жителей Хостинского района Сочи остались без водоснабжения из-за схода оползня. После сильных осадков начался оползневый процесс, который повредил магистральный водопровод. На одной из улиц вода под давлением вырвалась на высоту более 20 метров.