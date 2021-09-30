В Сочи упал в море воздушный шар с людьми

В Сочи воздушный шар с тремя пассажирами упал в море. Инцидент произошёл в парке «Солох-аул», сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Людей спасли рыбаки, передаёт ТАСС.

Шар сорвался с фиксирующего троса и приводнился напротив устья реки Шахе в море, ориентировочно в 100–150 м от берега. По одним данным, в шаре находились три человека. РИА Новости сообщает , что речь идёт о четырёх.

Сообщается, что все спасённые эвакуированы на рыбацкий катер. В свою очередь в пресс-службе администрации города сообщили журналистам, что из-за резкого изменения потока ветра пилот аэростата принял решение совершить незапланированную посадку в море недалеко от береговой полосы.

Ранее сообщалось, что семь человек пропали под Астраханью во время путешествия на катере. По данным ведомства, пропавшие передвигались на судне «Корвет-750-А» по маршруту Волгоград — Махачкала. В качестве туристической группы в органах МЧС они не регистрировались.