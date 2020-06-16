Происшествия

В Сочи столкнулись грузовик и автобус

18:37, 16 июня 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажирский автобус и грузовик столкнулись в Сочи, водители обоих транспортных средств и несколько пассажиров автобуса госпитализированы.

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. Сообщение о ДТП с участием автобуса Hyundai и грузовика MAN поступило в дежурную часть УМВД РФ по городу Сочи около 16 часов. Точное количество пострадавших и тяжесть их состояния в настоящее время устанавливаются, отметили в пресс-службе.

По данным издания «Кубанские новости», водитель грузовика двигался со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за движением машины, и на левом закруглении дороги опрокинул своё транспортное средство на пассажирский автобус Hyundai, который двигался по встречной полосе.

Ранее NEWS.ru сообщал о ДТП в Кемерово, где столкнулись легковые автомобили Lada Priora и Toyota Windom. В результате водители обеих машин, три пассажира иномарки и два — отечественного автомобиля, включая 17-летнюю девушку, получили травмы различной степени тяжести.

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