В Сочи пропал основатель университета Skillbox Игорь Коропов

https://static.news.ru/photo/6efde86c-1dac-11eb-a829-fa163e074e61_660.jpg Игорь Коропов Фото: koropovigor/VK.com

Основатель онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов пропал в Адлерском районе города Сочи. 1 ноября он ушёл на прогулку в районе Имеретинского курорта и не вернулся.

Об исчезновении 31-летнего Коропова сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение организации «Лиза Алерт» в Краснодарском крае.

Skillbox — онлайн-университет востребованных профессий, площадка, где собраны различные образовательные курсы.

В последние несколько дней в Сочи бушевала непогода. В городе шли сильные дожди с грозами и градом, которые прерывались лишь на небольшие промежутки времени. В ряде районов были зафиксированы подтопления. Вода в реках поднималась до опасных отметок, в море был шторм.

Имеретинская низменность известна особенно сильными ветрами. Во время непогоды там, как правило, шторм бывает сильнее, чем в других районах Сочи. Сейчас погода на курорте нормализовалась, светит солнце, на море штиль.

Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, пропала 75-летняя актриса Нина Акимова. О её исчезновении в правоохранительные органы сообщила директор Российского государственного академического молодёжного театра Софья Апфельбаум.