В Сочи нашли вещи пропавшего сооснователя Skillbox

https://static.news.ru/photo/50fb0526-1ea5-11eb-8ba9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Skillbox

В Сочи найдены вещи, принадлежащие сооснователю и директору по продуктам онлайн-университета Skillbox Игорю Коропову, который пропал 1 ноября.

Сотрудники полиции обнаружили на пляже Имеретинской низменности самокат и телефон Коропова, а один из местных рыбаков — его рюкзак, отмечает «Интерфакс».

Об исчезновении Коропова сообщило отделение организации «Лиза Алерт» в Краснодарском крае. Мужчина ушёл на прогулку в районе Имеретинской низменности и не вернулся.

Как ранее писал NEWS.ru, в поисках Коропова задействованы водолазы. Продолжаются также надводные поиски, которые ведутся с двух катеров. Зона поиска расширена до границы с Абхазией.