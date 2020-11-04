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В Сочи нашли вещи пропавшего сооснователя Skillbox

16:45, 04 ноября 2020
Фото: Skillbox

В Сочи найдены вещи, принадлежащие сооснователю и директору по продуктам онлайн-университета Skillbox Игорю Коропову, который пропал 1 ноября.

Сотрудники полиции обнаружили на пляже Имеретинской низменности самокат и телефон Коропова, а один из местных рыбаков — его рюкзак, отмечает «Интерфакс».

Об исчезновении Коропова сообщило отделение организации «Лиза Алерт» в Краснодарском крае. Мужчина ушёл на прогулку в районе Имеретинской низменности и не вернулся.

Как ранее писал NEWS.ru, в поисках Коропова задействованы водолазы. Продолжаются также надводные поиски, которые ведутся с двух катеров. Зона поиска расширена до границы с Абхазией.

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