https://static.news.ru/photo/3227b32c-585a-11ea-8c5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

К поискам пропавших в море в Сочи школьников привлекли авиацию. В район ЧП вылетел вертолёт МЧС России. Кроме того, увеличена группировка сил для поиска на берегу.

В 7:15 взлетел вертолёт Ка-32 МЧС России со спасателями на борту. Будет проводиться мониторинг акватории, — сообщили РИА Новости в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Всего в поисках участвуют 154 человека и 17 единиц техники.

Происшествие случилось вечером 25 февраля. Два подростка хотели перейти реку Псезаупсе в Лазаревском и были снесены потоком воды в море. Следственный комитет назначил проверку по факту исчезновения детей, писал NEWS.ru.