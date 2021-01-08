Житель Сочи поджёг лес, сжигая траву на своём участке

https://static.news.ru/photo/a2ed69a6-5293-11eb-9093-fa163e074e61_660.jpg Фото: 23.mchs.gov.ru

Житель Сочи сжигал мусор и траву на своём участке, а в результате поджёг лес. Теперь ему грозит штраф до четырёх тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По его данным, утром 9 января произошло возгорание в районе аэропорта Сочи — пожарным пришлось тушить его на площади 400 квадратных метров. Позже работник национального парка сообщил в полицию ещё об одном природном пожаре в Адлерском районе. На земельных участках в селе Бестужевское загорелась трава.

Как оказалось, возгорание произошло из-за того, что 36-летний местный житель сжигал на своём участке мусор и траву.

В результате огонь перекинулся на соседний участок, а впоследствии — в лесной массив. Общая площадь возгорания составила около 400 квадратных метров, — говорится в сообщении.

На данный момент пожар потушен, виновный в его возникновении мужчина найден. В его отношении составлен административный материал по статье «Нарушение требований пожарной безопасности». Жителю Сочи грозит штраф до четырёх тысяч рублей, передаёт РИА Новости.

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