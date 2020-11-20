В Смоленске мать избила сына за то, что тот мешает ей «безмятежно жить»

Уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего возбуждено в отношении матери, избившей своего сына за то, что тот мешает ей «безмятежно жить», следует из сообщения пресс-службы УМВД по Смоленской области.
Так, некоторое время назад женщина, находясь в нетрезвом состоянии, стала жаловаться в социальных сетях на трудности, связанные с материнством. По её словам, она сожалеет о рождении малыша, и, в частности, о том, что не может гулять так, как прежде ей удавалось. Мать также сообщила, что ударила ребёнка из-за того, что тот «ей надоел». После этого в отношении женщины была организована проверка.
Правоохранителям удалось установить личность матери. Ей оказалась женщина 1992 года рождения. В ходе беседы с полицейскими она рассказала, что в начале лета несколько раз ударила сына ладонью.
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Ранее NEWS.ru писал, что уголовное дело возбуждено по факту истязания пятилетнего ребёнка в Новосибирском детском центре.
По информации следователей, малыш пришёл домой из учреждения с ранкой на правой руке. Когда мама поинтересовалась, откуда взялся ожог, ребёнок ответил, что это воспитательница потушила спичку о его руку за плохое поведение.