В Смоленске мать избила сына за то, что тот мешает ей «безмятежно жить»

https://static.news.ru/photo/d3922934-2b33-11eb-8ec3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего возбуждено в отношении матери, избившей своего сына за то, что тот мешает ей «безмятежно жить», следует из сообщения пресс-службы УМВД по Смоленской области.

Так, некоторое время назад женщина, находясь в нетрезвом состоянии, стала жаловаться в социальных сетях на трудности, связанные с материнством. По её словам, она сожалеет о рождении малыша, и, в частности, о том, что не может гулять так, как прежде ей удавалось. Мать также сообщила, что ударила ребёнка из-за того, что тот «ей надоел». После этого в отношении женщины была организована проверка.

Правоохранителям удалось установить личность матери. Ей оказалась женщина 1992 года рождения. В ходе беседы с полицейскими она рассказала, что в начале лета несколько раз ударила сына ладонью.

Также уточняется , что сотрудники полиции совместно с представителями отдела опеки проверили семейно-бытовые условия проживания годовалого малыша. Они оценены как удовлетворительные. Дополнительно ребёнка осмотрел педиатр. Никаких телесных повреждений на теле мальчика выявлено не было.

Ранее NEWS.ru писал, что уголовное дело возбуждено по факту истязания пятилетнего ребёнка в Новосибирском детском центре.

По информации следователей, малыш пришёл домой из учреждения с ранкой на правой руке. Когда мама поинтересовалась, откуда взялся ожог, ребёнок ответил, что это воспитательница потушила спичку о его руку за плохое поведение.