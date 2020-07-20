В СКР рассказали о мотивах нападения на дом экс-директора «Ростсельмаша»

https://static.news.ru/photo/587ed934-c9f1-11ea-9816-fa163e074e61_660.jpg Фото: surnd/vk.com

Целью нападения на дом в Азовском районе Ростовской области могло быть ограбление.

Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по региону. Собеседник агентства сообщил, что нападавшие ставили своей целью «завладение имуществом потерпевших». Он также уточнил, что эта версия пока считается предварительной.

Как писал NEWS.ru, подвергшийся нападению дом принадлежит бывшему директору завода «Ростсельмаш» 83-летнему Юрию Пескову. Хозяин получил серьёзные ранения, а его 80-летняя сестра погибла. Песков находится в Центральной горбольнице Азова, по некоторым данным, он потерял память в результате черепно-мозговой травмы. СК РФ возбудил по факту нападения уголовное дело.