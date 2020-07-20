В СКР рассказали о мотивах нападения на дом экс-директора «Ростсельмаша»

Целью нападения на дом в Азовском районе Ростовской области могло быть ограбление.
Об этом РИА Новости
Как писал NEWS.ru, подвергшийся нападению дом принадлежит бывшему директору завода «Ростсельмаш» 83-летнему Юрию Пескову. Хозяин получил серьёзные ранения, а его 80-летняя сестра погибла. Песков находится в Центральной горбольнице Азова, по некоторым данным, он потерял память в результате черепно-мозговой травмы. СК РФ возбудил по факту нападения уголовное дело.
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