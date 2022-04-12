Бастрыкин поручил расследовать повреждение путей в Белгородской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начать проверку по факту повреждения железнодорожных путей в Шебекинском районе Белгородской области на границе с Украиной, сообщили в ведомстве. Там добавили, что к месту происшествия уже направлена группа следователей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Организован комплекс проверочных мероприятий. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение, — говорится в сообщении на сайте СК.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекинском районе повредили железнодорожные пути. Он добавил, что причины инцидента неизвестны, пострадавших нет. Гладков добавил, что на месте происшествия работает оперативная группа. Он пообещал сообщить о причинах случившегося позже.

1 апреля в Белгороде вспыхнул пожар на нефтебазе — загорелись резервуары с бензином и дизельным топливом. Гладков тогда заявил, что к возгоранию привёл авиаудар, нанесённый вертолётами ВСУ, которые проникли на территорию России. Позднее в Минобороны РФ подтвердили информацию об атаке. Погибших в результате ЧП нет. Пострадали два человека, им оказали медицинскую помощь. Пожар удалось ликвидировать вечером того же дня.