В СК выдвинули версию крушения самолёта в Татарстане

Мужчина, прибывший на аэродром близ Альметьевска для проведения ремонтных работ, произвёл самовольный взлёт без разрешения. Об этом РБК заявили в Приволжском следственном управлении СК на транспорте.
В ведомстве
По какой-то причине он произвёл самовольный взлёт без разрешения и через несколько километров самолёт совершил жёсткую посадку, — говорится в заявлении СК.
Ранее сообщалось, что в Татарстане два человека погибли при крушении легкомоторного самолёта. По информации ТАСС, ЧП произошло возле села Калейкино.
Вблизи села Калейкино совершил жёсткую посадку самодельный самолёт типа «Ермак». Погибли два человека, находившиеся на его борту, —
сказалисточник агентства в пресс-службе МЧС РФ.