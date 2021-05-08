В СК выдвинули версию крушения самолёта в Татарстане

https://static.news.ru/photo/7cde0982-b0d5-11eb-a64d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчина, прибывший на аэродром близ Альметьевска для проведения ремонтных работ, произвёл самовольный взлёт без разрешения. Об этом РБК заявили в Приволжском следственном управлении СК на транспорте.

В ведомстве сообщили агентству, что в его задачу входила прокачка шасси, поэтому он совершал передвижение на самолёте по взлётной полосе.

По какой-то причине он произвёл самовольный взлёт без разрешения и через несколько километров самолёт совершил жёсткую посадку, — говорится в заявлении СК.



Ранее сообщалось, что в Татарстане два человека погибли при крушении легкомоторного самолёта. По информации ТАСС, ЧП произошло возле села Калейкино.

Вблизи села Калейкино совершил жёсткую посадку самодельный самолёт типа «Ермак». Погибли два человека, находившиеся на его борту, — сказал источник агентства в пресс-службе МЧС РФ.