Появилось видео задержания 16 украинских радикалов из «М.К.У» в РФ

https://static.news.ru/photo/1015717a-a8c2-11eb-a454-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная служба безопасности опубликовала кадры задержания 16 сторонников украинского молодёжного радикального сообщества «М.К.У.». Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко также рассказала подробности расследования в отношении задержанных.

Против руководителей и участников сообщества возбуждено уголовное дело о подстрекательстве к убийству, приготовлении к теракту, покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Её слова приводятся на официальном сайте ведомства.

Петренко заметила, что организатор преступного сообщества, гражданин Украины Егор Краснов, склонил в переписке в соцсетях гражданина России Алексея Нарзяева к совершению двух убийств по экстремистским мотивам.

Ранее ФСБ задержала в девяти российских городах 16 сторонников украинского молодёжного радикального сообщества «М.К.У.».

19 марта в Геленджике и Ярославле задержали 14 участников украинского радикального сообщества «М.К.У.». В ходе задержания правоохранители изъяли у радикалов нацистские материалы и инструкции по изготовлению бомб и огнестрельного оружия.