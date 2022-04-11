СК России: под завалами дома в Ступино могут быть люди

После взрыва бытового газа в одном из домов в подмосковном Ступино под завалами могут оставаться люди, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Следственного комитета. Точное количество пострадавших уточняется.

Количество пострадавших уточняется. Под завалами, возможно, ещё находятся люди, — говорится в сообщении.

Взрыв газа произошёл в пятиэтажном жилом доме в Ступино утром 11 апреля. В результате инцидента два человека погибли, ещё пять пострадали. На месте взрыва работают специалисты отрядов «Центроспас» и «Лидер», которые занимаются разбором конструкции и ликвидацией последствия инцидента.

Ранее взрыв газа прогремел в пятиэтажном доме в Нижнем Новгороде на проспекте Ленина. По словам очевидцев, проживающий в доме мужчина самостоятельно пытался установить у себя на кухне плиту, однако он действовал неаккуратно, что и привело к происшествию.