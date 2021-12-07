В СК опровергли смерть девочки, раненной при стрельбе в МФЦ

В Следственном комитете России опровергли информацию о гибели 10-летней девочки в результате стрельбы в московском МФЦ, передаёт ТАСС. Ранее Telegram-каналы сообщили, что госпитализированная София К. от полученных ран скончалась в Морозовской детской больнице.

По имеющимся данным, ребёнок жив, — сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве.

По данным следствия, 7 декабря мужчина зашел в МФЦ «Рязанский» и открыл стрельбу. Он застрелил сотрудника МФЦ и охранника. Ещё четверо получили ранения, в том числе София К. Её госпитализировали в Морозовскую детскую больницу.

Как сообщалось, причиной стрельбы стал конфликт из-за медицинской маски. Инцидент произошёл после того, как посетитель МФЦ отказался надеть маску. Стрельбу он открыл, когда сотрудник охраны попытался вывести его из здания.

В настоящее время стрелок задержан, им оказался 45-летний Сергей Глазов — подполковник СВР в запасе. О мотивах преступления он не говорит.

В настоящее время на месте ЧП находится руководитель ГСУ СК по Москве Андрей Стрижов. По факту стрельбы Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям УК РФ — 105 «Убийство» и 222 «Незаконный оборот оружия».