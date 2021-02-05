В СК назвали возможную причину пожара в Новой Москве

По одной из версий, причиной возникновения пожара в жилом доме на территории Новой Москвы могла стать неисправность электропроводки. Об этом в разговоре с журналистами сообщила представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.
Она отметила, что следствие рассматривает разные версии возгорания. В частности, в этот список входит и неисправность электропроводки.
Также журналистам по поводу произошедшего дал комментарий источник в экстренных органах. Он подчеркнул, что пожар произошёл из-за короткого замыкания.
В момент возникновения возгорания в самой квартире, где начался пожар, никого не было. Предварительно, он возник из-за короткого замыкания, — цитирует сообщение источника ТАСС.
Собеседник агентства отметил, что в пожарную службу слишком поздно попала информация о возгорании.
Как ранее передавал NEWS.ru, в многоэтажном жилом доме в Новой Москве произошёл пожар. Возгорание началось в одной из квартир десятиэтажного дома в посёлке Мосрентген.
Жертвами происшествия стали два человека, ещё 12 жильцам оказана медицинская помощь. Позднее стало известно о трёх погибших (в их числе двое детей) и 14 пострадавших.