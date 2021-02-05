В СК назвали возможную причину пожара в Новой Москве

https://static.news.ru/photo/394d7bea-6886-11eb-873e-96000091f725_660.jpg Фото: moscow.mchs.gov.ru

По одной из версий, причиной возникновения пожара в жилом доме на территории Новой Москвы могла стать неисправность электропроводки. Об этом в разговоре с журналистами сообщила представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Она отметила, что следствие рассматривает разные версии возгорания. В частности, в этот список входит и неисправность электропроводки.

Также журналистам по поводу произошедшего дал комментарий источник в экстренных органах. Он подчеркнул, что пожар произошёл из-за короткого замыкания.

В момент возникновения возгорания в самой квартире, где начался пожар, никого не было. Предварительно, он возник из-за короткого замыкания, — цитирует сообщение источника ТАСС.

Собеседник агентства отметил, что в пожарную службу слишком поздно попала информация о возгорании.

Как ранее передавал NEWS.ru, в многоэтажном жилом доме в Новой Москве произошёл пожар. Возгорание началось в одной из квартир десятиэтажного дома в посёлке Мосрентген.

Жертвами происшествия стали два человека, ещё 12 жильцам оказана медицинская помощь. Позднее стало известно о трёх погибших (в их числе двое детей) и 14 пострадавших.