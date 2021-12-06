В СК назвали причину пожара в ИК-4 в Нижегородской области
СК по Нижегородской области: причиной пожара в ИК-4 в Валдае стал поджог
Ксения Голуб
Ксения Голуб
16:54, 06 декабря 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Причиной пожара в исправительной колонии №4 в Валдае Новгородской области стал поджог, сообщили в региональном следственном управлении СК, пишет ТАСС. Виновником смерти одного из заключённых стал его сокамерник, который поджёг матрас. Кроме него в пожаре пострадало ещё четыре человека.
На место пожара в колонии № 4 выехал заместитель руководителя СУ СК Николай Супрун. Следователи установили, что один из заключённых совершил поджог, - пояснил собеседник агентства.
Информация о пожаре поступила в ГУ МЧС по региону в 6.20 утра, через час он был ликвидирован. Общая площадь возгорания не превысила 9 кв. м.
Возгорание произошло в штрафном изоляторе на первом этаже. В результате при пожаре один человек погиб, по предварительной причине от отравления продуктами горения. Ещё четверо пострадали и находятся в госпитале. Эвакуировано было 20 человек.
Для выяснения подробностей инцидента в Новгородскую область направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН.
Региональная прокуратура ведёт проверку по факту возгорания и гибели заключённого.
Ранее в одном из учебных заведений во Владикавказе произошёл пожар. Из школы № 48 были эвакуированы сотни учащихся, информации о пострадавших не поступало.