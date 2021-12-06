В СК назвали причину пожара в ИК-4 в Нижегородской области

Причиной пожара в исправительной колонии №4 в Валдае Новгородской области стал поджог, сообщили в региональном следственном управлении СК, пишет ТАСС. Виновником смерти одного из заключённых стал его сокамерник, который поджёг матрас. Кроме него в пожаре пострадало ещё четыре человека.

На место пожара в колонии № 4 выехал заместитель руководителя СУ СК Николай Супрун. Следователи установили, что один из заключённых совершил поджог, - пояснил собеседник агентства.

Информация о пожаре поступила в ГУ МЧС по региону в 6.20 утра, через час он был ликвидирован. Общая площадь возгорания не превысила 9 кв. м.

Возгорание произошло в штрафном изоляторе на первом этаже. В результате при пожаре один человек погиб, по предварительной причине от отравления продуктами горения. Ещё четверо пострадали и находятся в госпитале. Эвакуировано было 20 человек.

Для выяснения подробностей инцидента в Новгородскую область направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН.

Региональная прокуратура ведёт проверку по факту возгорания и гибели заключённого.

Ранее в одном из учебных заведений во Владикавказе произошёл пожар. Из школы № 48 были эвакуированы сотни учащихся, информации о пострадавших не поступало.