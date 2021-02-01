В СК начали проверку после смерти экс-министра сельского хозяйства

https://static.news.ru/photo/ea6d6b0e-6518-11eb-b858-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После обнаружения мёртвым бывшего министра сельского хозяйства России и председателя краевого собрания народных депутатов Алтайского края Александра Назарчука следователи начали проводить доследственную проверку. Об этом в разговоре с журналистами во вторник, 2 февраля, рассказала помощник руководителя регионального следственного управления СК Елена Коновалова.

Ранее стало известно, что Назарчук был обнаружен мёртвым в собственном доме. Ему был 81 год.

Точная причина смерти бывшего руководителя федерального ведомства пока неизвестна. Однако, по одной из версий, Назарчук мог скончаться в результате утечки газа, произошедшей в его доме. То, что соответствующий инцидент имел место, было подтверждено представителями регионального управления МЧС.

Коновалова, в свою очередь, подчеркнула, что говорить о точной причине смерти Назарчука пока рано.

Следователи, работающие на месте происшествия, не обнаружили очевидных подтверждений отравления газом. Точную причину смерти сможет установить судебно-медицинская экспертиза, — цитирует сообщение РИА Новости.

Александр Назарчук занял пост министра сельского хозяйства и продовольствия РФ в октябре 1994 года. С декабря 1996 года заступил на должность председателя Алтайского краевого Заксобрания. С 1996 по 2001 год являлся членом Совета Федерации РФ.

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