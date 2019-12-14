Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний России предотвратили провокацию в СИЗО №2 Наримановского района Астраханской области.
Сообщается, что некоторые подследственные пытались пронести в учреждение запрещённые предметы. Их изъяли сотрудники СИЗО. Однако заключенные выразили недовольство режимом и подожгли простыни. Провокация не получила развития,
Также в некоторых соцсетях появились сообщения об избиение заключённых в СИЗО №2 и протестах их родственников у стен колонии. Однако представители ФСИН говорят, что эта информация не соответствует действительности. На сегодняшний день обстановка в учреждении контролируемая. СИЗО №2 работает в штатном режиме.
Ранее NEWS.ru сообщал, что СК впервые раскрыл данные о пытках в колониях и СИЗО. С 2015 по 2018 год было подано 6,5 тысячи жалоб на насилие в местах заключения.
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