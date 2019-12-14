https://static.news.ru/photo/7d80baba-1e9b-11ea-a53e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний России предотвратили провокацию в СИЗО №2 Наримановского района Астраханской области.

Сообщается, что некоторые подследственные пытались пронести в учреждение запрещённые предметы. Их изъяли сотрудники СИЗО. Однако заключенные выразили недовольство режимом и подожгли простыни. Провокация не получила развития, пишет ТАСС.

Также в некоторых соцсетях появились сообщения об избиение заключённых в СИЗО №2 и протестах их родственников у стен колонии. Однако представители ФСИН говорят, что эта информация не соответствует действительности. На сегодняшний день обстановка в учреждении контролируемая. СИЗО №2 работает в штатном режиме.

Ранее NEWS.ru сообщал, что СК впервые раскрыл данные о пытках в колониях и СИЗО. С 2015 по 2018 год было подано 6,5 тысячи жалоб на насилие в местах заключения.