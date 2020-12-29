В Сирии 28 человек погибли в результате террористической атаки на автобус

https://static.news.ru/photo/8554c656-4ac7-11eb-b2aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alroeya/twitter.com

Двадцать восемь человек погибли при террористической атаке на автобус с мирными гражданами в Сирии.

Около 16.00 автобус на трассе Дейр-эз-Зор — Пальмира в районе поселения Кабажеб подвергся террористической атаке. В результате 28 человек погибли и 13 получили ранения, — передаёт сирийское государственное агентство Sana.

Ранее в аэропорту йеменского Адена, куда прибыло новое правительство страны после принесения присяги в Эр-Рияде перед находящимся там президентом Абду Раббу Мансуром Хади, прогремело сразу несколько взрывов. По данным СМИ, погибло и пострадало большое количество людей. В частности, телеканал Al Arabiya сообщил о 13 убитых и 65 раненых.

Военные Йемена считают, что взрывы в аэропорту — результат ракетного обстрела из провинции Таиз на юго-западе Йемена, контролируемой хуситами. Йеменский министр информации, культуры и туризма Муаммар аль-Ирьяни также обвинил в атаке повстанцев. После инцидента члены правительства были перевезены в Аль-Маашик, писал NEWS.ru.