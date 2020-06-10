ФСБ предотвратила теракт в Симферополе

Фото: Снимок с видео/ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Пожилой мужчина стал жертвой нападения двух злоумышленников, когда вышел из супермаркета. Они отобрали у него сумку и избили. Инцидент произошёл в Екатеринбурге.

Очевидцами происшествия стали сотрудники супермаркета, которые вызвали полицию. Силовики нашли одного из грабителей, который бил пенсионера ногами. Им оказался местный житель, работающий мойщиком автомашин. Он дважды привлекался к ответственности за...