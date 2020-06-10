ФСБ предотвратила теракт в Симферополе

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали пятерых экстремистов, которые собирались устроить взрыв на рынке в Симферополе. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.
В городе Симферополь Республики Крым предотвращён террористический акт. Задержаны пять граждан России. Задержанные осуществляли подготовку к подрыву самодельного взрывного устройства на одном из рынков республиканского центра, а также пропагандировали в Интернете идеологию терроризма и экстремизма, — цитирует сообщение РИА Новости.
У преступников изъяли самодельные взрывные устройства, стрелковое и холодное оружие.
Как писал NEWS.ru, ранее готовивший в Красноярске теракт подросток признан психически нездоровым.
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