В Швейцарии женщина с ножом ранила двух человек

https://static.news.ru/photo/5ad5fcf8-2e82-11eb-ad79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oliver Gutfleisch/Global Look Press

В швейцарском городе Лугано 28-летняя женщина в магазине напала с ножом на двух покупательниц.

Обе женщины были ранены в шею, одна из них получила тяжёлые травмы, но сейчас её жизни ничего не угрожает. Власти не исключают, что нападавшая совершила теракт. В настоящий момент её мотивы неизвестны.

Как сообщает информационный портал 20 Minutes, полицейские из кантона Тичино выясняют обстоятельства произошедшего, тесно взаимодействуя с федеральными силовиками.

Как писал NEWS.ru, на Сахалине 60-летний пенсионер за день совершил три нападения на женщин с ножом. Сначала мужчина накинулся на свою соседку, затем напал на женщину, которая отказалась на автобусной остановке отдать ему свою сумочку, а позже злоумышленник, угрожая ножом, пытался забрать товар в магазине.

Ранее в Барселоне силовики ранили мужчину, который угрожал ножом прохожим и патрульным. Инцидент произошёл 21 ноября. Преступником оказался 43-летний гражданин Венгрии без определённого места жительства. В настоящее время он находится в больнице с ранением в области живота.