В Швейцарии двум самолётам пришлось вернуться в аэропорт города Цюрих из-за ударов молнии, которые пришлись на борты лайнеров.
Первое судно вылетело в Амстердам утром 6 августа, следующее — чуть позже и держало курс на Лиссабон. Примечательно, что в случае удара молнии в корпус только пилот может принять решение о том, продолжать полёт или нет. Каждый случай индивидуален в зависимости от места и силы удара молнии в обшивку.
Оба самолёта были направлены на ремонт и техническое обслуживание, которое поможет выяснить, были ли они повреждены.
Ранее News.ru писал, что судно, на борту которого находилась тур-команда американской певицы Pink, загорелось при посадке в аэропорту Дании. Представитель компании — организатора концерта сообщил, что никто не пострадал.