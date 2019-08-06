https://static.news.ru/photo/9834d62c-b864-11e9-8ea3-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

В Швейцарии двум самолётам пришлось вернуться в аэропорт города Цюрих из-за ударов молнии, которые пришлись на борты лайнеров.

Первое судно вылетело в Амстердам утром 6 августа, следующее — чуть позже и держало курс на Лиссабон. Примечательно, что в случае удара молнии в корпус только пилот может принять решение о том, продолжать полёт или нет. Каждый случай индивидуален в зависимости от места и силы удара молнии в обшивку.

В обоих случаях для пассажиров не было опасности, — заявила представительница авиакомпании Swiss, которой принадлежат повреждённые судна.

Оба самолёта были направлены на ремонт и техническое обслуживание, которое поможет выяснить, были ли они повреждены.

Ранее News.ru писал, что судно, на борту которого находилась тур-команда американской певицы Pink, загорелось при посадке в аэропорту Дании. Представитель компании — организатора концерта сообщил, что никто не пострадал.