https://static.news.ru/photo/fa46f13c-33c1-11ea-b732-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Неизвестный открыл стрельбу в учебном заведении Торреона.

Полиция прибыла на место происшествия. Погибли один учитель и нападающий, ранения получили четыре человека. На данный момент все ученики школы эвакуированы. Их жизням ничего не угрожает. Правоохранительные органы устанавливают детали произошедшего.

Ранее NEWS.ru публиковал материал с мнениями экспертов о стрельбе в школах. Психологи и члены педагогического сообщества утверждают, что остановить теракты можно благодаря специальной подготовке педагогов. Учителям следует быть более вовлечёнными в жизнь учеников.