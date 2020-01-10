Неизвестный открыл стрельбу в учебном заведении Торреона.
Полиция прибыла на место происшествия. Погибли один учитель и нападающий, ранения получили четыре человека. На данный момент все ученики школы эвакуированы. Их жизням ничего не угрожает. Правоохранительные органы устанавливают детали произошедшего.
Ранее NEWS.ru публиковал материал с мнениями экспертов о стрельбе в школах. Психологи и члены педагогического сообщества утверждают, что остановить теракты можно благодаря специальной подготовке педагогов. Учителям следует быть более вовлечёнными в жизнь учеников.
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