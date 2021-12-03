Школьник в Комсомольске-на-Амуре умер после удара одноклассника

Из-за гибели подростка в школе в Комсомольске-на-Амуре Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям о халатности и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть по неосторожности, сообщили в следственном управлении СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. В ходе конфликта с другим учеником ребёнок получил удар по голове. Мальчика пыталась реанимировать школьная медсестра, но её попытки оказались тщетны, школьник умер до приезда скорой.

Возбуждено уголовное дело по факту смерти подростка в одной из школ Комсомольска-на-Амуре по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть), ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность), — говорится на сайте регионального СК.

По факту произошедшего проводятся необходимые судебные экспертизы, допрашиваются ученики и администрация школы.

В прокуратуре города сообщили , что инцидент произошёл во время урока биологии. Один из учеников в ответ на оскорбления ударил одноклассника по голове. От полученной травмы 13-летний подросток умер в медицинском кабинете до приезда скорой медицинской помощи.

Ранее на Алтае учащийся 10-го класса ранил в голову из пневматического пистолета восьмиклассника. Пострадавшего госпитализировали. Инцидент произошёл в Алтайском районе. На перемене 10-классник выстрелил в дерево на территории школы, но пуля рикошетом попала в голову школьнику, который шёл на занятия.