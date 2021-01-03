В Шереметьево задержали самолёт из-за пассажира без маски

В московском аэропорту Шереметьево на полчаса были вынуждены задержать самолёт из-за нежелания одного из пассажиров надеть маску. Борт следовал из столицы в Челябинск.

На видеозаписи, которую сделал мужчина, сидевший в салоне самолёта, видно, как в лайнер заходят полицейские, чтобы снять нарушителя с рейса. Отмечается, что до этого члены экипажа просили пассажира надеть защитную маску, но получали отказ, пишет РЕН ТВ.

Ранее сторонницу действующего президента США Дональда Трампа выгнали из самолёта за расизм и отказ надеть маску. Женщину пришлось снять с рейса. Она использовала так называемое н-слово (n-word), обозначающее оскорбительный синоним термина «афроамериканец». Провинившаяся гражданка трижды подобным образом унизила другого пассажира.

О симпатиях дамы к Трампу окружающие догадались из-за кепки с его фамилией на голове у женщины. Стюардесса попросила её воспользоваться во время полёта средствами индивидуальной защиты, на что получила отрицательный ответ. После чего экипажу пришлось вывести американку из салона авиалайнера, писал NEWS.ru.