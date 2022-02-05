В Шереметьево задержали подозреваемого в убийстве иностранца

В московском аэропорту Шереметьево задержали 16-летнего жителя Узбекистана, подозреваемого в убийстве. После совершения преступления он намеревался сбежать на родину. В отношении него возбуждено уголовное дело, передаёт телеканала РЕН ТВ.

Согласно версии следствия, подозреваемый 4 февраля в подъезде дома на севере Москвы ударил ножом 29-летнего мужчину. От полученного ранения тот скончался.

Злоумышленник скрылся , но на месте преступления был найден ряд улик. В частности, нож с отпечатками пальцев, а также записка и шприц.

Ранее сообщалось, что в Шереметьево задержали гражданина США Андре Хачатуряна, обвиняемого в контрабанде оружия. Его арестовали в транзитной зоне аэропорта. При этом у иностранца изъяли пистолет GLOK-17 и патроны. Вину он не признаёт, утверждая, что имеет выданное в США разрешение на ношение оружия.