В Шереметьево у Boeing задымилась стойка шасси

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Сотрудники пожарно-спасательной службы выехали на место пожара в складском помещении в Оренбурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области.

По прибытию на место пожара первого подразделения, установлено, что происходит тление пиломатериалов и горение кровли складского помещения. Площадь пожара уточняется. Пострадавших и погибших нет, — говорится в сообщении. Отмечается, что...