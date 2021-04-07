В Шереметьево у Boeing задымилась стойка шасси

Стойка шасси задымилась у самолёта Boeing 777 в московском аэропорту Шереметьево при техобслуживании. Причиной стало короткое замыкание.
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При замене тормозов на правой и левой стойках шасси самолёта Boeing 777 произошло короткое замыкание с задымлением на левой стойке шасси, — цитирует агентство своего собеседника.
Задымление быстро ликвидировала пожарная команда аэропорта. Никто не пострадал.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в конце февраля корпорация Boeing рекомендовала приостановить полёты 128 самолётов серии 777 по всему миру после отказа двигателя одного из таких лайнеров и падения части его обшивки рядом с жилыми домами в городе Брумфилд в штате Колорадо.