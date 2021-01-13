В Шереметьево сел самолёт со сработавшим датчиком отказа тормозов

https://static.news.ru/photo/852cf14a-55a2-11eb-b099-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажирский самолёт Airbus, следовавший из Владивостока в Москву, совершил штатную посадку в столичном аэропорту Шереметьево со сработавшим датчиком отказа тормозной системы.

Пассажирский самолёт Владивосток — Москва со сработавшим датчиком отказа второй тормозной системы сел в Шереметьево, — сообщил ТАСС источник в авиационных службах.

Рейс выполнял лайнер Airbus A330, о его посадке были предупреждены аэропортовые службы. Причина неисправности устанавливается.

В конце декабря 2020 года пассажирский самолёт Airbus А321, летевший из Симферополя, совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за трещины лобового стекла. Посадка лайнера прошла в штатном режиме.

До этого самолёт Airbus A319 авиакомпании «Россия», вылетевший 27 декабря из Сургута в Санкт-Петербург, вернулся в город вылета из-за срабатывания датчика открытия дверей. Кроме того, сработал и датчик отсутствия наддува в кабине. Капитан принял решение развернуть самолёт. Посадка в Сургуте прошла успешно. На борту самолёта находились 114 пассажиров, из них девять несовершеннолетних, писал NEWS.ru.