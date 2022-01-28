В «Шереметьево» арестован гражданин США по обвинению в контрабанде оружия

В московском в СИЗО № 7 содержится задержанный американский гражданин Андре Хачатурян, он арестован по обвинению в контрабанде оружия. Об этом сообщил РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Константин Ким. При этом, как рассказал задержанный, во время его перелёта из США в Армению, 26 декабря 2021 года его арестовали в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево». У него изъяли пистолет GLOK-17 и патроны к нему, отметил Ким.

Сейчас ему предъявлено обвинение по статье о контрабанде оружия (ч. 1 ст. 226.1 УК). Вину он не признаёт, говорит, что раньше был сотрудником охранной фирмы и у него якобы было американское разрешение на оружие, — сказал собеседник агентства.

При этом, как отметил Ким, Хачатуряну сложно общаться с персоналом и сокамерниками, так как он говорит только на двух языках — армянском и английском. Также арестованный пожаловался на ряд имеющихся у него хронических заболеваний.

Ему, к сожалению, не поступили лекарства, которые передавали родственники, а состояние его здоровья всё же вызывает опасения, поэтому мы рекомендовали администрации изолятора направить его в ГКБ № 20, куда помещают заключённых СИЗО Москвы, — заметил Ким.

Ранее сообщалось, что бывший сотрудник посольства США в Москве Марк Фогель арестован по обвинению в контрабанде наркотиков. В отношении него возбуждено уголовное дело. Экс-сотрудника посольства задержали летом прошлого года, когда он прилетел в Москву из Нью-Йорка. В его багаже обнаружили марихуану и гашишное масло. По версии следствия, Фогель мог организовать канал контрабанды наркотиков, пользуясь дипломатическим статусом, которым обладал до мая 2021 года.