В шахте «Обуховская» в Ростовской области произошло обрушение
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
10:42, 25 февраля 2022
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В результате обрушения на шахте «Обуховская» в Ростовской области под завалами оказались три человека. Такие предварительные данные передаёт пресс-служба регионального ГУ МЧС России, передаёт ТАСС. Сообщается, что горняки живы, с ними установлена связь.
Ростовская область, Красносулинский район, шахта «Обуховская». В 08:35 поступила информация об обрушении. По предварительной информации, под завалами находятся три человека, — говорится в сообщении.
Для спасения людей направлена группировка пяти единиц техники и более 30 человек отделения ВГСО, пожарно-спасательные подразделения.