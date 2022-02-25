В шахте «Обуховская» в Ростовской области произошло обрушение

В Воронежской области при проведении планового полета рухнул российский военно-транспортный самолёт Ан-26, сообщает Западный военный округ. Уточняется что он перевозил военный груз. В ЗВО добавили, что экипаж погиб, передаёт РИА Новости.

24 февраля в Воронежской области при проведении планового полёта по перевозке военного имущества потерпел катастрофу самолёт Ан-26 ВКС России. Экипаж погиб, — говорится в сообщении. По предварительным данным, причиной крушения...